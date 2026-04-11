Janez Janša: Če v naslednjem letu Slovenija ne bo opravila s korupcijo, se bo zgodilo obratno – korupcija bo opravila s Slovenijo

Janez Janša, predsednik SDS:

“Zdaj imamo pogum. Raste nova, mlada, pogumna generacija, ki se ji ne da prodajati belega za črno in obratno. To generacijo je treba podpreti. Vidim pa tudi tukaj veliko sivih glav; tudi za vas delo ni končano, kajti to mora biti napor vseh generacij in danes je šele začetek. Kajti, če v naslednjem letu Slovenija ne bo opravila s korupcijo, se bo zgodilo obratno: korupcija bo opravila s Slovenijo. Torej prihajajo odločilni meseci. Hvala, da se tega zavedate, hvala, ker veste, da se bo treba mogoče še kdaj zbrati. Bog živi Slovenijo!”

Vir: Govor Janeza Janše na včerajšnjem protikorupcijskem shodu pred DZ