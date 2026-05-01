Pogrešana mladoletnica iz Gorenje vasi- Reteče

Piše: C. R.

Policisti Policijske postaje Škofja Loka so bili danes, 1. maja 2026, okoli 16. ure, obveščeni o pogrešani 14-letni Ani Pikelj iz Gorenje vasi – Reteče, občina Škofja Loka.

Domači so imeli s pogrešano nazadnje stik 28. aprila 2026, okoli 17. ure, na območju Medvod. Ana Pikelj je visoka okoli 160 cm, suhe postave, dolgih ravnih svetlo rjavih las. Oblečena je bila v bel pulover s kapuco in črne hlače. Obute je imela bele Nike superge. S seboj je imela črno torbico.

Naprošamo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Škofja Loka, telefon (04) 502 37 00 ali pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.