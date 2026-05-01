Srbija začasno ostala brez EU sredstev – ima to kaj opraviti z udbovskimi arhivi in preteklostjo komisarke Marte Kos?

Piše: G. B.

Že vrabci na strehi – no, pa tudi kosi – čivkajo o tem, da udbo-preteklost evropske komisarke Marte Kos lahko vpliva na odnos med Brusljem in Beogradom. Srbija je namreč med kandidati za vstop v EU, v Beogradu pa se nahajajo udbovski arhivi, ki bi lahko dodatno osvetlili preteklost komisarke.

Iz Bruslja je prišlo sporočilo, da je EU zaradi menda sporne pravosodne reforme začasno ustavila izplačevanje sredstev, namenjenih Srbiji, v okviru načrta EU za rast na Zahodnem Balkanu, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP včeraj dejala evropska komisarka za širitev Marta Kos. “Za zdaj smo ustavili vsa plačila iz načrta za rast, ker je sodstvo nazadovalo,” je dejala v Švici na dogodku na univerzi v Freiburgu.