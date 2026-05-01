Golob na Lošinju? Država brez premiera med ključnimi evropskimi odločitvami

Piše: A. H. (Nova24tv)

Medtem ko se po potrditvi novele zakona o vladi začenjajo uradna pogajanja za sestavo nove koalicije, aktualna vlada Roberta Goloba še vedno opravlja tekoče posle. A predsednika vlade že dlje časa ni videti nikjer. Ključni evropski vrhovi potekajo brez Slovenije, država pa se sooča z največjim izpadom evropskih sredstev v prihodnji finančni perspektivi.

V javnosti se širijo govorice, da sta bila zakonca videna na Lošinju (Mali Lošinj). To ne bi bilo presenečenje: v preteklosti sta otok pogosto obiskovala.

Leta 2023 so ju opazili septembra, ko so se pojavile tudi razprave o morebitni uporabi zasebnega letala na davkoplačevalske stroške. Avgusta 2024 so mediji objavili fotografije iz restavracije na Malem Lošinju, kjer sta jedla morske sadeže in ribe, kar je sprožilo polemike o njunem javno deklariranem veganstvu.

Spomnimo, Golob je svojo odsotnost z neformalnega vrha voditeljev EU na Cipru (četrtek in petek) opravičil z nujnimi obveznostmi v Državnem zboru. Tam sta res potekali dve izredni seji o spremembah zakona o vladi, dolgotrajni oskrbi in prispevkih za socialno varnost. Golob je bil na seji prisoten, a ni spregovoril niti besede. Po podatkih Parlametra se od konstitutivne seje še ni prijavil k besedi, njegov glas pa ni bil odločilen pri nobenem glasovanju.

Medtem ko je Golob molčal v parlamentu, so se na Cipru voditelji pogovarjali o geopolitiki, vojni v Ukrajini, razmerah na Bližnjem vzhodu, 90-milijardnem posojilu Ukrajini, 20. paketu sankcij proti Rusiji ter mirovnem okviru za Bližnji vzhod, vključno z varno plovbo skozi Hormuško ožino. Razpravljali so tudi o alternativnih virih energije in obrambnih zmogljivostih. Srečanja se je udeležil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ter predstavniki Egipta, Jordanije, Libanona in Sveta za sodelovanje arabskih držav v Perzijskem zalivu.

Največja poraženka prihodnje finančne perspektive – brez Goloba

Ključna tema vrha je bila prihodnja večletna finančna perspektiva EU (2028–2034). Uradni profil vlade na X sicer poudarja, da gre za neformalno srečanje brez sprejemanja odločitev (te bodo sredi junija), a prvak SDS Janez Janša je opozoril, da se vsebinski premiki dogajajo prav na takšnih neformalnih sestankih.

V času Janševe vlade med epidemijo kovida je Slovenija izpogajala več sredstev, kot ji je bilo sprva namenjeno. Po ocenah strokovnjakov Evropskega parlamenta gre za realno zmanjšanje za najmanj 11 %, a projekcije za Slovenijo so po nekaterih napovedih višje.

Enako sliko ponavlja tudi vrh pobude Treh morij, ki je potekala od 27. do 29. aprila v Dubrovniku. Slovenija je sicer članica iniciative, a premierja ni bilo – namesto njega je šel finančni minister Klemen Boštjančič. Srečanje je politično-poslovne narave in se osredotoča na investicije v transport, energetiko in digitalno infrastrukturo ter izkoriščanje evropskih skladov. Udeležili so se ga tudi predstavniki ZDA, Japonske in Italije. Hrvaška in Poljska sta poudarili svojo vlogo energetskih vozlišč.

Proslava brez premierja, tišina na družbenih omrežjih

Golob pa tokrat izpustil tudi državno proslavo ob dnevu upora proti okupatorju v Brežicah, nenavadna je tudi tišina družbenih omrežjih para Golob–Gaber. Tina Gaber Golob ni objavila ničesar na Instagramu od 20. marca dalje, Robert Golob pa zadnje dni ne razkriva, kje se nahaja. V preteklosti sta prvomajske praznike pogosto izkoristila za dopust – tudi takrat, ko je imela vlada polna pooblastila – in objavljala fotografije z lokacije. Spomnimo, kako se je par leta 2024 tik pred 1. majem z avtomobilom zapeljala do italijanskega pristanišča Genova, kjer sta se vkrcala na potniško križarko. Utrinek “srečnega” trenutka ob izplutju luksuzne ladje je Tina Gaber delila na Instagramu, ob do ušes nasmejani skupni fotografiji pa je zapisala: “Križarjenje z dobavitelji … zdravega smeha!”

Tokrat ni niti tega. Neuradno se pojavljajo tudi ugibanja o krizi v zakonu, a Tina Gaber Golob je za Slovenske novice te govorice zavrnila: “Vse je ok. Ves čas si nekaj izmišljujejo.” Priimka Golob na svojih profilih nikoli ni dodala.