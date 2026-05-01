Piše: Alvaro Penas

Predvidevam, da se spomnite Tima Schramma, mladega Nemca, ki se je pridružil ukrajinski vojski in katerega sem pred devetimi meseci intervjuval za La Voce del Patriota. Schramm je član stranke AfD, Alternativa za Nemčijo, stranke, ki je zavzela stališče proti Ukrajini in je naklonjena narativom Kremlja, zato je njegovo služenje v Ukrajini povzročilo precejšnje razburjenje. Po vrnitvi s fronte so strankarski funkcionarji zahtevali, da podpiše dokument, v katerem odstopa z vseh svojih strankarskih položajev in se zavezuje, da ne bo kandidiral na nobenih volitvah do 30. septembra 2026. Prav tako mu je bilo ukazano, naj ne daje intervjujev ali javnih izjav o vojni v Ukrajini. Vendar je Schramm to zavrnil, češ da se je boril za to, v kar verjame, ter da ne obžaluje ničesar.

Njegova zavrnitev je privedla do postopka izključitve, ki ga je med drugim sprožil poslanec Evropskega parlamenta Hans Neuhoff, proruski politik, ki je rusko agresijo opravičeval kot “obrambno dejanje proti Natu”. Vendar je Schramm prejel tudi podporo, na primer od poslanca Bundestaga Rainerja Krafta, ki je izjavil, da si njegovo služenje v Ukrajini zasluži »spoštovanje«. V nasprotju s tem, kar so mnogi domnevali, postopek izključitve ni uspel in Schramm je bil 14. septembra lani izvoljen za mestnega svetnika AfD v svojem domačem kraju Wuppertal. Zdi pa se, da bo nemško tožilstvo morda lahko doseglo tisto, česar nekaterim proruskim članom njegove stranke ni uspelo doseči.

Decembra lani je Chay Bowes, proruski Irec s sedežem v Moskvi, ki dela za Russia Today, na spletu delil sliko vojakov iz brigade Azov, ki držijo bakle, in Ukrajino opisal kot »večjo grožnjo Evropi, kot bo kdajkoli Rusija«. Schramm, ki se na družbenih omrežjih redno spopada s proruskimi propagandisti, je Bowesovo sliko delil z naslednjim napisom: »Na podlagi fotografije. Nemci se lahko veliko naučimo od ukrajinskega nacionalnega gibanja.« Ta nepomemben incident je bil prijavljen nemški policiji. Po vrnitvi s humanitarnega potovanja v Ukrajino je Schramm prejel sodni poziv.

Razlog za pritožbo je bil, da je Bowes z deljenjem fotografije iz prvotne objave delil simbol brigade Azov, ki je bil viden na naramnici ukrajinskega vojaka. Znak Azov spominja na nemškega »volčjega kavlja«, simbol, ki je v Nemčiji prepovedan, če se uporablja v kontekstu tretjega rajha, vendar je veliko starejši in dovoljen v svojih tradicionalnih oblikah; pravzaprav se uporablja kot mejni znak v Spodnji Saški in je del heraldičnega znaka te države ter Lovskega združenja Hirschmann, ki se posveča vzreji in šolanju hanoverskih psov. Najbolj absurdna stvar pri vsej tej zadevi – poleg dejstva, da Nemčija zagotavlja orožje in financiranje ukrajinske vojske ter da je Azov njena najbolj znana elitna enota – je, da so sredi maja 2025 člani nemške Zelene stranke in drugih političnih skupin v Bundestagu sprejeli delegacijo brigade Azov. Ukrajinska enota se je sestala tudi z nemško vojsko, Bundeswehrjem, in je pooblaščena za organizacijo rekrutacijskih dogodkov v Nemčiji. Policija je sklenila, da preiskave ni treba začeti, ker Azov v Nemčiji ni prepovedan in je njegov simbol kazniv le, če obstaja neposredna povezava z nacizmom, kar pa ne velja za elitno enoto ukrajinske vojske. »Razstavljanje Volčjega kavlja ni neposredno povezano s skrajno desničarsko organizacijo v Nemčiji. Zato je vprašljivo, ali njegova uporaba tukaj predstavlja kaznivo dejanje,« piše v poročilu. Vendar se državno tožilstvo, ki je pod vladno oblastjo, s tem ni strinjalo in je ugotovilo, da je povezava s tretjim rajhom v tem, da so vojaki nosili bakle, kar je pogost prizor na shodih SS ali SA. Po tej »logiki« je treba domnevati, da bistroumni uradniki nemškega tožilstva niso videli posnetka poslovilne vojaške parade v čast Angele Merkel; sicer bi aretirali nekdanjo kanclerko.

