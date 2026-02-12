Jan Zobec: Vladavina prava je pri nas v zelo resni krizi

Jan Zobec, pravnik, nekdanji ustavni in vrhovni sodnik:

“Veliko znakov je, da je vladavina prava v resni krizi. Lahko celo rečem, da Slovenija vse bolj postaja primer novega avtoritarizma. Vsem simptomom, o katerih sva govorila, lahko prištejeva še na primer zlorabo preiskovalnih komisij. Takšen primer je preiskovalna komisija, ki raziskuje obvodno financiranje strank, pri čemer je bivša članica te komisije jasno povedala, da se ta komisija zlorablja, ter da se tudi sicer preiskovalne komisije zlorabljajo. Potem imamo primer t. i. “gerrymanderinga”, risanja volilnih okrajev, ukinjanje volišč z namenom pridobiti si prednost na volitvah. Dalje, dobro poznamo zgodbo, povezano z novelo zakona o RTV, ustavno presojo tega zakona, začasnim zadržanjem in mešanjem Vere Jourove v odločanje ustavnega sodišča. Dobro vemo, kako delujejo mediji, ki so nepluralni, navijaški in izrazito pristranski. Pri tem mislim predvsem na nacionalni medij RTV, ki mora po ZRTVS delovati objektivno in nepristransko. Potem so tukaj sodni postopki zoper opozicijo, o katerih sva ravnokar govorila. K temu lahko pridamo še “pajdaški ali crony” kapitalizem, kjer se bolj kot tržne zakonitosti upoštevajo zveze, prijateljstva, krog s politiko povezanih nekakšnih gospodarstvenikov.”

Vir: Nova24tv.si