Jan Zobec: Ustavno sodišče je samo še varuh režimske politike

Jan Zobec, nekdanji ustavni sodnik:

“Izbor je pričakovan. Število glasov, ki sta jih dobila /Nina Betetto in Primož Gorkič/, je pri obeh enako, kar pravzaprav kaže na razklanost slovenskega političnega prostora, na ideološko razklanost. Dokazuje, da je bil ključni dejavnik izbire, že predlaganja teh kandidatov s strani predsednice, njuna politična usmeritev. Kolega iz stroke mi je poslal SMS in napisal: “Neznosna lahkost sistemskih ljudi.” Lahko bi jim rekli tudi “režimskih” ljudi, in s to oceno se lahko zgolj strinjam.”

Vir: Nova24tv.si