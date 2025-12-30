e-Demokracija
Jan Zobec: Ne razumem tega poziva ustavnega sodišča, češ da bi morali mladim zdravnikom onemogočiti prakso pri zasebnikih, dokler ne poplačajo “dolga družbi”

Izjava dneva
Jan Zobec (foto: Polona Avanzo)

Jan Zobec, nekdanji ustavni sodnik:

“Dolg družbi je poplačan s tem, ko si diplomiral, doktoriral in si s to izobrazbo stopil v poklicno življenje v Sloveniji. Ko s svojim poklicem rešuješ življenja, zagotavljaš zdravje, v kakršni koli obliki že, zasebni ali javni. Ali ni zdravljenje ljudi poplačilo samo po sebi? Ali niso družbi že veliko darovali s tem, da so se izobrazili? Gre zagotovo za najbolj izobražen kader v Sloveniji. Koliko odrekanja, študija in naporov so morali vložiti, da so sploh lahko končali medicinsko fakulteto in specializacijo. Vse za to, da varujejo zdravje in življenje ljudi. Jasno pa je, da morajo tudi oni živeti, primerno temu, kar družbi dajejo.”

Vir: Nova24TV

