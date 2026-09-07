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Miro Petek: Demokracija ima v slovenski medijski krajini pomembno in prepoznavno mesto

Izjava dneva
Miro Petek (Foto: STA)

Miro Petek, preiskovalni novinar in urednik:

»Demokracija ima v slovenski medijski krajini pomembno in prepoznavno mesto. Je revija z jasno uredniško usmeritvijo, ki je ne skriva, temveč jo odkrito zagovarja. Prav zato bralec ve, iz katerega vrednostnega in političnega izhodišča presoja dogodke. Njena posebna vrednost je v tem, da odpira teme, ki jih drugi mediji pogosto spregledajo, potisnejo na rob ali namenoma zamolčijo. Demokracija vsekakor prispeva k večji raznolikosti pogledov in medijskemu pluralizmu.

V zadnjih treh desetletjih so ugasnile številne revije – tudi takšne, za katerimi so stale velike in finančno močnejše medijske hiše. Demokracija pa se je kljub spremembam bralnih navad, digitalizaciji, političnim in kapitalskim pritiskom ter zahtevnim razmeram na medijskem trgu ohranila. Že ta vztrajnost dokazuje, da ima zvesto bralstvo, jasno identiteto in pomembno mesto v slovenskem javnem prostoru

Vir: Demokracija

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