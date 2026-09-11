Učinkovita pogajanja? – Vprašanje za milijon

Piše: Lucija Kavčič

Medtem ko večina prebivalcev Slovenije in Evrope v grozljivi brezbrižnosti noče skoraj nič več slišati o vojni v Ukrajini, se ta nadaljuje že peto leto, ostaja nevarno blizu in ji ni videti konca.

Civilno prebivalstvo že leta trpi zaradi ruskega terorja: vsak trenutek jih čaka beg v zaklonišče, npr. v prestolnici Kijev je metro ponoči pogosto poln – ljudje tam ob ruskih zračnih napadih spijo v šotorih, na tleh in celo na stopnicah, saj ni več kam niti stopiti. Če namreč ostanejo v stanovanjih, tvegajo grozovite poškodbe ali smrt, saj Ukrajini obrambnih Patriotov kronično primanjkuje. Prejšnji teden so ruski droni in rakete Ukrajino bombardirali več dni zapored, in pustili za seboj vsak dan nove pošastne ruševine, orjaške kraterje po eksplozijah, nove ranjene in mrtve civiliste, in nove krvave solze izmučenega ukrajinskega naroda, ki jih je že za do roba polno deročo reko. Pogajanja za mir v Ukrajini so že pred meseci obstala na mrtvi točki, brutalni spopadi in napadi na civilno infrastrukturo se nadaljujejo. Upanja, da se bo vojna v kratkem končala, še zlasti ne pred zimo, ki bo letos za Ukrajino še posebej težka, pa praktično ni. Če povzamemo poročila ukrajinskih medijev ter Inštituta za proučevanje vojne o mirovniškem obisku posebnih Trumpovih odposlancev Witkoffa in Kushnerja najprej pri Putinu v Moskvi, nato pa še pri Zelenskem v Kijevu, na mizi ni nič posebej novega: ruski diktator ni ravno pripravljen na kompromise pri pogajanjih.

Kakšne predloge in razmišljanje imata posebna Trumpova odposlanca, si lahko predstavljamo, saj je bila ruska stran s pogovori zadovoljna, češ da so bili konstruktivni, ukrajinska pa je zadržana. Zelenski pogovore z odposlancema ZDA ocenjuje pozitivno, a meni, da se bo vojna z Rusijo nadaljevala v zimo, ter poziva k tristranskemu srečanju z Rusijo in ZDA. Ukrajina v vsakem primeru potrebuje pravičen mir.