Leto dni od atentata na Charlieja Kirka – konservativnega debaterja, ki je na javnih dogodkih neustavljivo nasprotoval levičarski ideologiji

Piše: A. S. (Nova24tv.si)

10. septembra je minilo eno leto od umora enega najbolj znanih obrazov nove generacije ameriškega konservatizma. Osumljencu za njegov umor grozi smrtna kazen.

Pred letom dni, 10. Septembra 2025, je bil pred množico nekaj tisoč ljudi ustreljen konservativni aktivist in ustanovitelj Turning Point USA Charlie Kirk. Ubit je bil zaradi njegovih prepričanj, ki jih je s svojimi mirnimi nastopi na ameriških univerzah približal na milijone mladim. Ker ga niso mogle ustaviti besede in grožnje, se je levičarski skrajnež zatekel k atentatu in tako pokazal pravi obraz te krvoločne ideologije.

Charlie Kirk je bil rojen 14. oktobra 1993 v Arlington Heightsu v Illinoisu. Leta 2012je pri komaj 18 soustanovil organizacijo Turning Point USA, katere namene je bil širjenje konservativnih idej med mladimi, predvsem na univerzah. Pod Kirkovim vodstvom je postala ena največjih konservativnih omrežij v ZDA. Kirkova strategija je bila preprosta. Obiskoval je univerze, kjer je razpravljal z mladimi. Sam je verjel v moč besed in je večkrat opozarjal, da je najnevarnejša stvar, ki se lahko zgodi to, da se ljudje prenehajo pogovarjati, da prenehajo izmenjavati ideje. Kljub histeričnim in velikokrat vulgarnim napadom levičarjev, je Kirk mirno odgovarjal na njihove argumente. Na koncu ga je to stalo življenja.

Imel je odgovore na težka vprašanja

Charlie Kirk je bil prav tako podpornik in zaveznik Donalda Trumpa in njegovega gibanja, obenem pa je vodil tudi podkast The Charlie Kirk Show. Govoril je predvsem o vprašanjih, kot so splav, migracije, pravica do orožja, agenda LGBT, progresivne politike raznolikosti in vključevanja, nasproti pa jim je postavljal krščanske vrednote in konservativna načela. Zaradi tega so ga osrednji mediji obtoževali “sovražnega govora” kar je posredno pripeljalo tudi do atentata nanj.

V sklopu svoje organizacije je 10. septembra 2025 Kirk gostoval na Univerzi Utak Valley v zvezni državi Utah. Šlo je za klasičen dogodek, kjer je odgovarjal na vprašanja občinstva in razpravljal s študenti. Prisotnih je bilo približno 3.000 ljudi. Približno pol ure po poldnevu pa so odjeknili streli. Kirk je bil zadet v vrat in prepeljal v bolnišnico, kjer je podlegel poškodbam. Star je bil 31 let.

Kdo naj bi ga ustrelil?

Glavni osumljenec za njegov umor, danes 23-letni Tyler Robinson, se je naslednji dan predal policiji. Ugotovljeno je bilo, da je Kirka ustrelil iz bližnje strehe. Motiv je bil seveda političen, morilec pa levičarski skrajnež in očitno pripadnik skupnosti LGBT+, saj je bil v preteklosti v razmerju s svojim bivšim transspolnim cimrom Lanceom Twiggsom, ki je bil rojen kot moški a je bil v “prehodnem obdobju” v “žensko”. Ravno Twiggsu je Robinson priznal umor in domnevn o dejal, da si želi, da tega ne bi storil. Sms sporočila med njim in Twiggsom so prav tako igrala pomembno vlogo pri sami preiskavi. Obtožnica proti Robinsonu vključuje poleg umora še sedem točk, Robinson pa se je izrekel za nedolžnega. Sicer se sojenje še ni začelo, sodnik pa je šele julija odločil, da je tožilec predstavil dovolj dokazov za sojenje Robinsonu. Če bo obsojen ga lahko čaka tudi smrtna kazen.

Da je šlo za politično motiviran atentat je poleg ideoloških prepričanj morilca jasno tudi iz tega, da je bilo na enem od neuporabljenih metkov napisano: “Hej, fašist! UJEMI!”. Robinson naj bi prav tako po umoru napisal sms sporočilo, kjer je dejal, da mu je bilo dovolj “vsega tega sovraštva”. Seveda so ravno osrednji mediji podžigali narativ o Kirku kot o nekakšnemu fašistu, ki širi sovraštvo, kar pomeni, da njegova kri še zdaleč ni le na Robinsonovih rokah.

Charlie Kirk je bil ubit zaradi besed in njegovih stališč. Robinson pa je šel le korak dlje od tega, k čemur levičarji nenehno pozivajo, tudi pri nas, ko vzklikajo smrt temu ali onemu. Po njegovi smrti je Kirk postal junak ameriških konservativcev, Turning Point USA pa je prevzela njegova vdova Erika Kirk, s katero sta imela dva otroka, danes 4-letno deklico in dveletnega fanta, ki nikoli ne bosta spoznala svojega očeta.