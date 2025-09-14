e-Demokracija
nedelja, 14 septembra, 2025
(IZJAVA DNEVA) Mag. Igor Omerza: “Če bi na RTV SLO razumeli pomen Drage za nastanek slovenske države, bi slovesnost ob njeni 60-letnici prenašali v živo”

Izjava dneva
Mag. Igor Omerza (foto: Polona Avanzo)

Na omrežju X je mag. Igor Omerza, avtor knjig o jugoslovanski UDBI, zapisal: “Če bi na RTV SLO razumeli pomen Drage za nastanek slovenske države bi seveda v živo z Opčin prenašali slovesnost ob njeni 60-letnici. Žal bo treba očitno počakati na 100-letnico, če bo takrat naša država ob takem pišmeuhovskem odnosu do njenih temeljev še obstajala!”

 

