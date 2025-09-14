(IZJAVA DNEVA) Mag. Igor Omerza: “Če bi na RTV SLO razumeli pomen Drage za nastanek slovenske države, bi slovesnost ob njeni 60-letnici prenašali v živo”

Na omrežju X je mag. Igor Omerza, avtor knjig o jugoslovanski UDBI, zapisal: “Če bi na RTV SLO razumeli pomen Drage za nastanek slovenske države bi seveda v živo z Opčin prenašali slovesnost ob njeni 60-letnici. Žal bo treba očitno počakati na 100-letnico, če bo takrat naša država ob takem pišmeuhovskem odnosu do njenih temeljev še obstajala!”

Če bi na RTV SLO razumeli pomen Drage za nastanek slovenske države bi seveda v živo z Opčin prenašali slovesnost ob njeni 60-letnici. Žal bo treba očitno počakati na 100-letnico, če bo takrat naša država ob takem pišmeuhovskem odnosu do njenih temeljev še obstajala! pic.twitter.com/q8zwXiYIk6 — Stasiland Slovenija (@IgorOmerza) September 14, 2025