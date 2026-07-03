(IZJAVA DNEVA) Karin Planinšek: “Naša bitka za dobro še zdaleč ni končana, šele začela se je!”

Karin Planinšek na X o SMS sporočilu, ki kroži med levičarji in vsebuje navodila, kako je treba onemogočati delo nove vlade:

“Poslanci bivše Golobove vlade niso nobeni predstavniki ljudstva, oni so predstavniki globoke države in lastnih kapitalskih interesov4 leta so dobesedno svinjali po vseh, ki se z njimi niso strinjali, uničevali našo državo in naša življenja, zdaj pa bi se šli neke moralne razsodnike?! Ena beseda obstaja za to in to je: hudobija. Naša bitka za dobro še zdaleč ni končana, zato ne smemo biti tiho. Boj se šele začenja.” Vir: X