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(IZJAVA DNEVA) Karin Planinšek: “Naša bitka za dobro še zdaleč ni končana, šele začela se je!”

Izjava dneva
Karin Planinšek (Foto: osebni arhiv Karin Planinšek)

Karin Planinšek na X o SMS sporočilu, ki kroži med levičarji in vsebuje navodila, kako je treba onemogočati delo nove vlade:

Poslanci bivše Golobove vlade niso nobeni predstavniki ljudstva, oni so predstavniki globoke države in lastnih kapitalskih interesov4 leta so dobesedno svinjali po vseh, ki se z njimi niso strinjali, uničevali našo državo in naša življenja, zdaj pa bi se šli neke moralne razsodnike?! Ena beseda obstaja za to in to je: hudobija. Naša bitka za dobro še zdaleč ni končana, zato ne smemo biti tiho. Boj se šele začenja.” Vir: X

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