(IZJAVA DNEVA) Janez Janša: Vsak nov član je nova energija, novo zaupanje in nov dokaz, da gremo v pravo smer!

Izjava dneva
V največjo opozicijsko stranko, ki jo vodi Janez Janša, se vključujejo tudi številni mladi člani. Foto: Omrežje X

Piše: C. R.

Predsednik SDS Janez Janša na omrežju X po sprejemu novih članov v Frankolovem: “Od božiča se nam je v stranki SDS pridružilo več kot 600 novih članic in članov.

In dodal: »Na sprejemu v Frankolovem smo se razveselili vseh, ki so po članske izkaznice uspeli priti osebno. Za SDS je danes velik praznik. Vsak nov član je nova energija, novo zaupanje in nov dokaz, da gremo v pravo smer. Tako kot je prihod novega člana nekaj najlepšega za družino, je tudi vsaka nova okrepitev dragocena za našo politično družino. Več ko nas je, močnejši smo — in skupaj bomo Slovenijo vrnili njenim ljudem.«

