(IZJAVA DNEVA) Janez Janša: “Da bomo v Sloveniji resnično naredili korak naprej, potrebujemo glas razuma.”

“Da bomo v Sloveniji resnično naredili korak naprej, potrebujemo glas razuma. V parlamentu potrebujemo močno večino, ki bo državo usmerila na pot uspeha.

Napadi z leve nas ne bodo ustavili – nasprotno, dali nam bodo še večjo moč za zmago. Če verjameš, da je cilj nedosegljiv samo zato, ker ga doslej še nihče ni dosegel, ga nikoli ne boš dosegel niti ti. Zato zdaj ni čas za dvome. Zdaj je čas za odločnost. Zdaj je čas za zmago,” je objavil Janez Janša na X.