24.7 C
Ljubljana
torek, 9 septembra, 2025
e-Demokracija
ENG
...

(IZJAVA DNEVA) Janez Janša: “Da bomo v Sloveniji resnično naredili korak naprej, potrebujemo glas razuma.”

Izjava dneva
Janez Janša (foto: SDS)

“Da bomo v Sloveniji resnično naredili korak naprej, potrebujemo glas razuma. V parlamentu potrebujemo močno večino, ki bo državo usmerila na pot uspeha.

Napadi z leve nas ne bodo ustavili – nasprotno, dali nam bodo še večjo moč za zmago. Če verjameš, da je cilj nedosegljiv samo zato, ker ga doslej še nihče ni dosegel, ga nikoli ne boš dosegel niti ti. Zato zdaj ni čas za dvome. Zdaj je čas za odločnost. Zdaj je čas za zmago,” je objavil Janez Janša na X.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

Izjava dneva

(IZJAVA DNEVA) Tomaž Štih: “Še ena Irena, ki nikoli ne bo žena, mama in babica zaradi levičarskih eksperimentov na živih ljudeh.”

Izjava dneva

(IZJAVA DNEVA) Aleš Primc: “V prvem tednu je podpis za referendum Proti zastrupitvi bolnikov oddal že 5.501 človek!”

Izjava dneva

Dr. Boštjan M. Turk: Golob je zavozil praktično vse ključne reforme, osnovni državni servisi so razpadli

Izjava dneva

Dr. Pavel Poredoš: Nasilna prekinitev življenja, bodisi kot evtanazija, ali pomoč pri samomoru, je najslabša možna rešitev

© Nova obzorja d.o.o., 2025