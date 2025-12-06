e-Demokracija
Igor Muževič: Sprejem nove zakonodaje ni v ničemer prispeval k razkritju spornega zdravnika – kot ponovno laže Golob

Izjava dneva
Igor Muževič (foto: Tamino Petelinšek / STA)
Igor Muževič, zdravnik: 
“Sprejem nove zakonodaje ni v ničemer prispeval k razkritju spornega zdravnika – kot ponovno laže Golob. Pred letom in pol je Golob na obisku novomeške bolnišnice izjavil: ‘Pacienti se dobro počutijo, ker vedo, da so prišli v oskrbo k srčnim in predanim ljudem, ki jim je mar za bolnika. Globoko se vam zahvaljujem za vaše delo in predanost.’ Vodstvo bolnišnice je več let imelo na vodilnem položaju nastavljenega zdravnika, ki je bil zaradi korupcije nepravnomočno obsojen januarja 2022 na tri leta zapora. Vodstvo je zavestno pustilo takšnemu zdravniku, da zlorablja bolnike. Vse do predvolilnega časa. Pred tem pa – ‘briga nas za bolnike in za korupcijo’.”

Vir: Omrežje X

