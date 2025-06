Gregor Macedoni: Najhuje je, da gre za posredno sistemsko spodbujeno dejanje

Mag. Gregor Macedoni, novomeški župan, v odzivu na napad na ribniškega župana:

“Nezaslišano in sprevrženo dejanje, ki jasno odraža, da romska problematika s strani države ni ustrezno reševana. Najhuje pa je, da gre za posredno sistemsko spodbujeno dejanje. Če posamezniki nasilna dejanja ponavljajo in niso ustrezno sankcionirani (dopuščeno neplačilo prekrškovnih glob, ponavljanje pogojnih obsodb za kazniva dejanja, …) potem so storilci vse bolj drzni. In jasno povejmo: krivda ni na strani žrtev in večinskega prebivalstva v JV Sloveniji in Posavju. Samo Pogorelc (in mladoletni fant), podpora in čim hitrejše okrevanje!”

Vir: družbena omrežja, Moja Dolenjska