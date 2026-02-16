France Cukjati: V tem trenutku manjšina vlada večini ter diktira naš tempo

France Cukjati, zdravnik, teolog, nekdanji predsednik DZ, nekdanji predsednik Zbora za republiko:

“10 ali 20 odstotkov prebivalcev še vedno sanjari o nekdanji Jugoslaviji, čeprav te države ni več. Občutek imam, da nam ravno teh 10 odstotkov ljudi vlada. In teh 10 odstotkov ljudi skicira usodo mandata. Mislim, da se tega mi ne zavedamo. Da manjšina pravzaprav vlada večini in to prikriva s svojim vplivom na medije. Ljudje, ki spremljajo samo mainstream medije, lahko dobijo vtis, da je vse to, kar poslušajo, berejo in gledajo, resnično.”

Vir: Družina