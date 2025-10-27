Edvard Kadič: Pozivanje, da naj se tragedija v Novem mestu ne izrablja za predvolilno kampanjo, je navadna traparija.

Edvard Kadič, komentator:

“Pozivanje, da naj se tragedija ne izrablja za predvolilno kampanjo, je navadna traparija. Mora se! Takim bleferjem, kot smo jim priča v tej koaliciji, je nujno potrebno blokirati dostop do DZ v prihodnje in marsikoga pospremiti v zapor. Smrt v NM je grozljiva tragedija. Opomin, kam vodi aroganca politike in neznanje ljudi, ki se grejo znanost okoli romske problematike. Mati vseh takih “problematik” je zakonodaja, ki NE velja za vse. Od te točke naprej za razumevanje zadev sledi denarju. Ni težko. Državni “programi integracije” in grozdi NVO-jev okoli njih, beli praški, ki napajajo strukture socialnih pomoči in odločevalcev o njih, obmejni promet z vsem mogočim “blagom” … Takšni tragični dogodki so tukaj, da se vsi skupaj zamislimo, da koga tudi zbudijo, zdramijo, da začne razumeti pomen, vlogo in težo funkcije, ki mu je zaupana na volitvah.”

Vir: X