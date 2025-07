Dr. Žiga Turk: Ob Petrolu je za nekaj ur zadišalo, da gospodarstvo ne bo vsega požrlo

Dr. Žiga Turk, nekdanji minister, o tem, da v Sloveniji živimo nočno moro iz romana Atlas Srugged pisateljice Ayn Rand. Tam se žrtve sprašujejo, kdo je John Galt.

»Ko se je vlada pred dnevi s populističnimi izgovori spravila nad Petrol, je za nekaj ur zadišalo po tem, da le prihaja John Galt. Da gospodarstvo vendar ne bo vsega požrlo, kar mu vlada tišči v goltanec. In ne gre samo za davke, za šikaniranje z birokracijo in inšpekcijami, za metanje polen pod noge, gre tudi za žalitve – da je dobro poslovanje in kovanje dobička nekaj slabega, da bi jih moralo biti sram lastnega uspeha, sram rezultatov dela svojih rok in glav.

Petrol se je postavil na zadnje noge, zagrozil, da ne bo več bankomat za športnike in nevladnike. Tudi nekaj pump da bo zaprl. Ne vem, ali so se ustrašili, da bo kdo iz uprave po rusko padel skozi okno, ali so kako drugače pritisnili nanje, ampak v manj kot 24 urah je Petrol počepnil.«

Vir: Žiga Turk: Čas/opis, Kje je John Galt?