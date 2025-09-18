e-Demokracija
Dr. Vinko Gorenak: “Tanja Fajon je Slovenijo pripeljala v družbo neuglednih držav”

Izjava dneva
Dr. Vinko Gorenak (foto: Nova24tv)

Dr. Vinko Gorenak, nekdanji poslanec in nekdanji državni sekretar:

“Tanja Fajon, aktualna zunanja ministrica, osebno jo poznam, je očitno prava kameleonka, ki skrbi izključno in samo za svoje koristi, Slovenijo pa je v vlogi zunanje ministrice seveda oddaljila od držav jedrne Evrope in nas pripeljala v neugledno družbo Irana, Belorusije, Južne Koreje in še bi lahko našteval. /…/ Tudi sicer ne kaže pozabiti na njeno neprestano ponavljanje mantre o Sloveniji in pomenu njenega sodelovanja z jedrnimi državami Evrope v času prejšnje Janševe vlade. Sedaj, ko pa ima v rokah škarje in platno pa je na jedrne države Evrope preprosto pozabila in nas je s svojimi odločitvami in dejanji dejansko pripeljala v družbo neuglednih držav kot so Belorusija, Kongo, Kuba, Iran, Kenija Severna Koreja, Rusija, Bolivija in še nekatere iz katerih so ZDA prepovedale nakazovanje denarja v ZDA.”

Vir: Celjski glasnik

