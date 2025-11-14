Dr. Roman Globokar: Z asistiranjem pri samomoru se človek postavi na mesto Boga

Dr. Roman Globokar, moralni teolog:
“Ko vzamemo v roke odločitev o trenutku smrti, se postavimo na mesto Boga. In s tem izgubimo občutek, da je življenje dar, ne pa projekt pod našim nadzorom.”
Vir: Radio Ognjišče
