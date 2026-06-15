(VABILO) Mednarodni simpozij ob 35-letnici slovenske osamosvojitve

Piše: IJS

Inštitut dr. Jožeta Pučnika

v sodelovanju s

fundacijo Konrad Adenauer Stiftung, Zborom za republiko in Združenjem za vrednote slovenske osamosvojitve

vljudno vabi na

mednarodni simpozij 35 LET POTEM – OCENE IN ANALIZE PREHODA V NORMALNOST

ob 35. obletnici samostojne, suverene in neodvisne Slovenije, ki bo v

petek, 19. junija 2026, ob 18. uri v dvorani Muzeja Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, Cankarjeva cesta 11, Ljubljana.

Slovenska pot v normalnost iz totalitarnega režima je doživljala padce, pa tudi prijetna presenečenja. Splošno mnenje je, da Slovenija v primerjavi z drugimi posttotalitarnimi državami ni dovolj izkoristila svojih razvojnih potencialov in prednosti, ki jih je nekoč imela. Toda v 35 letih je vseeno dosegla ogromno: najprej je v zmagi v vojni za Slovenijo potrdila osamosvojitvene ukrepe, nato je bila mednarodno priznana, tudi od najbolj »trmastih« držav. Čez čas se je uspešno vključila v evroatlantske povezave vodila pomembne mednarodne ustanove, dvakrat že Evropsko unijo. Vse to kaže na klenost in potencial, ki ga ima naša skupnost.

To so veliki dosežki v razvoju naroda, večina pa je bila izpolnjenih v času desno-sredinskih oziroma pomladnih vlad. Pa vendar, vsi vemo, da so politične sile, ki jim je bila intimna opcija drugačna, zavirale demokratične spremembe. Nekateri še vedno sanjajo o drugačni Sloveniji, ki bi ne smela biti mednarodno umeščena kot je, ki bi temeljila na načelih in vrednotah, ki so bile glavne v starih nedemokratičnih časih. Zato boj za moderno in proevropsko Slovenijo še zdaleč ni končan. Kakšne priložnosti smo izpustili in kaj še lahko popravimo? Z uglednimi gosti bomo o tem spregovorili na mednarodnem simpoziju 19. junija 2026.

Na nek način torej nadaljujemo razpravo z letošnjega Pučnikovega simpozija, ki smo ga organizirali tik pred državnozborskimi volitvami. Tedaj smo ugotavljali, da se je slovenska vlada v preteklih štrih letih postavila na napačno stran zgodovine v mnogih točkah svojega delovanja. Sedaj pa je čas za nov zagon in svež optimizem, ki ga prinaša s seboj četrta vlada Janeza Janše. Naj bo simpozij namenjen tudi razmislekom o sporočilu mladi generaciji in prihodnosti, ki jo vsi skupaj gradimo na temelju vrednot slovenske osamosvojitve kot osrednjega stebra demokratičnega slovenskega jutrišnjega dne.

PROGRAM

18:00 POZDRAVNI NAGOVORI:

Dr. Andreja Valič Zver, direktorica Inštituta dr. Jožeta Pučnika.

Alojz Peterle, predsednik Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve in prvi

predsednik slovenske vlade.

18:10 SLOVENIJA 35 LET POTEM – OCENE IN ANALIZE PREHODA V NORMALNOST

Dr. Norbert Eschborn, zgodovinar. vodja Konrad Adenauer Stiftung, predstavništvo

Zagreb.

Mag. Jurij Pavel Emeršič, zgodovinar, profesor na Gimnaziji Želimlje.

Dr. Andrej Fink, pravnik, univerzitetni profesor.

Dr. Janez Juhant, teolog, filozof, univerzitetni profesor.

Prim. Janez Remškar, zdravnik, predsednik Zbora za republiko.

Dr. Matevž Tomšič, sociolog, univerzitetni profesor, publicist.

Moderatorka: dr. Andreja Valič Zver, zgodovinarka, publicistka, direktorica IJP.

20.00 Pogostitev in druženje.