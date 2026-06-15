(PREJELI SMO) Sabotaža na Vršiču: Letos parkiranja na prelazu ne bo, pa tudi prevozen ne bo!

Piše: Siniša Germovšek, Bovec

Dva dni pred uvedbo »Posebnega režima« na prelazu Vršič za leto 2026, sem se v soboto, 13.6.2026, odpeljal čez Vršič, da si ogledam kako je zadeva pripravljena. Zgrožen in zaprepaden tudi po dveh neprespanih nočeh, nisem našel primernejše besede za opis stanja na prelazu, saj to ni več nespodobno norčevanje (primernejši bi bil kavarniški izraz), ampak sabotaža.

Iz Kranjske gore sem se odpravil okoli 16.30 in nikjer ni bila postavljena signalizacija v skladu z odločbo o delni zapori zaradi gradbenih del in urejanja parkirišč. Prometni znak »Gradbišče 800 m« je bil postavljen pred ovinkom št.23, enosmerni promet, urejen s semaforji in širino vozišča najmanj 2,75 m, kot je bilo določeno v odločbi, pa ni bil vzpostavljen. Še več, delavce so obvestili, da je prišlo do preklica odločbe o zapori ceste. Rad bi videl odločbo o preklicu in razloge zanjo!

Zaradi zimskih razmer so začeli z deli sredi maja, delali so tudi ob sobotah, na gradbišču pa je bilo do 5 delavcev, kar je odločno premalo. Če bi dela okrepili in pospešili, bi bila v zadostni meri dokončana do sredine junija ali najpozneje do konca junija. Tako pa so, 27. maja, javnosti sporočili, da bo letos nov režim brez parkiranja in z brezplačnim avtobusom.

Končno sem dobil odgovor, kje so končala lanskoletna parkirišča! Namesto, da bi jih dokončali, so jih brez razloga spremenili v deponijo gradbišča, čeprav ta že obstaja. Namenoma?! Površina, ki se je vedno uporabljala za parkiranje in postajališče avtobusov in je življenjskega pomena za Tičarjev in Poštarski dom in celoten Vršič, bo očitno urejena zadnja, kar je na prelazu postala praksa. Najprej zapornice, parkirišča pa že bodo ali pa jih ne bo. Neverjetno!

Poudariti tudi moram, da zaradi takšnega stanja, promet čez prelaz sploh ne bo možen! Pretirano? Sploh ne!

Zakaj napovedujem neprevoznost? To kažejo izkušnje in odgovori na sledeča vprašanja. Kje bo postajališče brezplačnega avtobusa? Kje bodo parkirali gorski reševalci, reševalno vozilo, gasilci in policija? Kje bodo parkirala vozila v okvari in kje bo obračanje v slučaju potrebe? Na cesti, saj druge možnosti ni! Logično je, da so bo za njimi naredila težko rešljiva kolona vozil. Zanimivo bi bilo vedeti kdo in zakaj je ukazal in odobril, da se večinoma že urejeno lanskoletno parkirišče spremeni v gradbiščno deponijo, ko bi lahko služilo vsaj za interventna vozila in postajališče avtobusa? Letošnji poseben režim je slabo dorečena improvizacija in je v nasprotju s predpisi, saj niso izpolnjeni niti osnovni varnostni pogoji.

Kako iz te godlje? Težko. Novo vodstvo resornega ministrstva mora ukrepati takoj, onemogočiti uničevanje prelaza Vršič, ravnati v korist vseh in na podlagi dejstev, izkušenj in realne presoje preprečiti nadaljnjo škodo.