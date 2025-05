Dr. Peter Gregorčič: Nekateri, kot denimo Anže Logar, so šele po referendumu postali “nasprotniki”

Dr. Peter Gregorčič, politični komentator:

“Neverjetno, kako so si nekateri po bitki pripeli medaljo. Predvsem me je presenetil odziv Anžeta Logarja, ki je celotno referendumsko kampanjo oportuno molčal, in potem takoj, ko je bil znan rezultat, ko je videl, kako premočno so zmagali tisti, ki so se borili, je na družbenem omrežju X zapisal, da bi morala ministrica odstopiti in potem je skupaj z NSi vložil interpelacijo, ki pa se, če sem prav razumel včerajšnje soočenje na komercialni televiziji, sploh ne tiče tega referendumskega fiaska.”

Vir: Radio Ognjišče