Dr. Pavel Poredoš: Nasilna prekinitev življenja, bodisi kot evtanazija, ali pomoč pri samomoru, je najslabša možna rešitev

Izjava dneva
Prof. dr. Pavel Poredoš (Foto: Polona Avanzo)

Dr. Pavel Poredoš, predsednik Slovenske medicinske akademije:

»Gre za nasilno prekinitev življenja, poslanstvo zdravnika pa je ohranjanje življenja od rojstva pa do naravne smrti. In tukaj nam zdaj zakonodajalec vsiljuje nekaj, kar je v popolnem nasprotju s tem, kar naj bi zdravniki počeli. /…/ Jaz absolutno mislim, da je potrebno oddati svoj glas, da je potrebno ljudem dopovedati, da gre vendarle za poseg v temeljne pravice človeka in da moramo predvsem poskrbeti za starejše in bolne na drug način – to je s paliativno oskrbo – in da je nasilna prekinitev življenja, bodisi kot evtanazija, ali pomoč pri samomoru, najslabša možna rešitev.”

Vir: Radio Ognjišče

