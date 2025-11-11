Dr. Pavel Poredoš: Kot zdravniki smo se več ali manj enotno odločili, da ne bomo podprli tega zakona, ker je to v nasprotju z našim poslanstvom.

Dr. Pavel Poredoš, zdravnik, profesor, predsednik Slovenske medicinske akademije:

»Kot zdravniki smo se več ali manj enotno odločili, da ne bomo podprli tega zakona, ker je to v nasprotju z našim poslanstvom. Zakon kot tak nikakor ni namenjen lajšanju gorja in dejansko nekih kakovostnih trenutkov bivanja v zadnjem obdobju človekovega življenja, ampak gre za nasilno prekinitev človeškega življenja, ki je nedotakljivo. In zakon kot tak ima številne pasti, saj izkušnje iz držav, kjer je ta zakon že uveljavljen, je Kanada, zlasti Nizozemska, in tako dalje kažejo na to, da kljub tem načelnim varovalkam se dogaja veliko zlorab in poleg tega se tudi mehčajo ta določila koga kdaj evtanazirati.

Namreč stvari so bili začetku zastavljene tudi na Nizozemskem, tako kot predvideva zdaj naš zakon. Ampak potem, saj se indikacije razširile na psihiatrične bolnike na otroke celo tako daleč gredo nekateri, da dopuščajo usmrtitev tistih, ki so naveličani življenja, kljub temu da nimajo nekih neozdravljivih bolezni. To se dogaja vseh sistemih in ne verjamem, da bi naša zakonodaja pa zdaj vse to preprečila. To je ena stvar in mislim, da tukaj moramo računati tam da smo na spolzkem klancu in bodo stvari šle samo navzdol.«

Vir: Radio Ognjišče