Dr. Nik Trontelj, zgodovinar in teolog, sourednik zbornika Težka pot do pravice:

“Vodilo ostaja enako in je morda v sedanjih okoliščinah še bolj zgovorno – poskrbeti za moralno očiščenje vsakega posameznika in doseči vsaj njegovo posmrtno zadoščenje. Resda so mnogi svojim preganjalcem odpustili, a zaslužijo pravičen zgodovinski spomin. To niso bili kaki zločinci ali prevratniki. Zavzemamo se za odpravo krivic in vzpostavljanje bolj demokratične družbe.”

Vir: Družina