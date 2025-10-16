Dr. Miro Haček: Zakaj levi ne marajo Prebiliča? To je razlog …

Dr. Miro Haček, politolog in profesor:

” … pred tednom je izšel članek, kjer so gospoda Prebiliča poimenovali kot politična hijena, kar doslej v Sloveniji pravzaprav nismo videvali, sploh ne, ko gre za ljudi iz istega ideološkega pola. To nam pove, da bo tu boj za isto volilno telo zelo zelo oster in najbrž bo včasih šel tudi čez mejo tistega, kar smo doslej lahko opazovali. Pričakujem, da bo volilna kampanja zelo ostra in bo šla tudi na osebno raven, da se bodo izkoriščale zgodbe, ki se morda v preteklosti zaradi neke politične pietete, pa tudi higiene, morda ne bi. Tokrat, kot vidimo pri zgodbi gospoda Prednika, se pa seveda bodo in se bo poskušalo profitirati na račun nesreče stranke, ki ti je morda ideološko zelo blizu.”

Vir: Radio Ognjišče