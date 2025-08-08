Dr. Miro Haček: Povsem populistična vladna prepoved

Dr. Miro Haček, politolog:
“Slovenija prepoveduje uvoz blaga iz izraelskih naselbin na zasedenih palestinskih ozemljih, ki je v 2024 obsegal celih 2000 EUR. Je pa koristno za notranjepolitične potrebe in za ohranjanje oblasti nesposobnih.”
Vir: X
