Dr. Miro Haček: Povsem populistična vladna prepoved

Izjava dneva
Dr. Miro Haček. (foto: Polona Avanzo)

Dr. Miro Haček, politolog:

“Slovenija prepoveduje uvoz blaga iz izraelskih naselbin na zasedenih palestinskih ozemljih, ki je v 2024 obsegal celih 2000 EUR. Je pa koristno za notranjepolitične potrebe in za ohranjanje oblasti nesposobnih.”

Vir: X

