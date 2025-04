Dr. Miro Haček, politolog:

“Osebnostno je enostavno povsem neprimeren za predsednika vlade. Potem pa se še obda s politično neizkušenimi in nezrelimi osebki, ki imajo večinoma tudi lastne egotripe, in zavrača vsak strokovni nasvet, živi v svojem mehurčku. Rezultat ne more biti drugačen.”

Vir: X