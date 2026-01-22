e-Demokracija
Dr. Miro Haček: Glas za Stevanovićevo Resnico je v resnici glas za Gibanje Svoboda

Izjava dneva
Dr. Miro Haček. (foto: Polona Avanzo)

Dr. Miro Haček, politolog in profesor:

»To bi pripisal predvsem vse bolj zaznavnemu scenariju, ki ga napovedujejo nekatere »ankete«, da bo ravno stranka Resni.ca odločilna pri sestavi naslednje vlade. Pri tem je jasno, da ne bo šlo za desno sredinsko vlado, saj stranka Resni.ca zavrača sodelovanje s SDS – v tem delu se torej populistično poskuša pripet na anti-Janša sentiment. Šlo bo torej za levo sredinsko vlado, ki pa bo z dodatkom Resni.ce neobhodno še bolj populistična, kot je bila sedanja vladajoča koalicija, z dodatki proruske politike, teorije zarot …«

Vir: Info360

