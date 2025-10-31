Dr. Matej Lahovnik: Vlada obilno financira nevladnike, ki se obesijo za vrat policistom ob vsaki intervenciji, če niso dovolj prijazni do nasilnih Romov

Dr. Matej Lahovnik, ekonomist, nekdanji minister:

“Predsednik vlade, ki pravi, da se njegov državni aparat ni sposoben soočiti z nasiljem Romov, bi moral odstopiti. Problem je, da bi policista, ki bi takoj odločno posredoval ob nasilju Romov, “nevladniki”, ki jih Golobova vlada obilno zaliva z €€€, pribili na rasistični pranger. Vlada obilno financira nevladnike, ki se obesijo za vrat policistom ob vsaki intervenciji, če niso dovolj prijazni do nasilnih Romov ali če niso dovolj vljudni do nezakonitih migrantov.”

Vir: X