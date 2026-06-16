Dr. Matej Lahovnik: Neverjetno, kakšno demagogijo zganjajo sindikati v primeru poslanca, ki ima dolg do delavcev

Dr. Matej Lahovnik, ekonomist:

“V zadnjih dneh je vtis, da je največji problem te države poslanec Resnice Mijić. Če zgodbo podrobneje pogledamo brez dramatičnih naslovov, vidimo precej bolj preprosto dejstvo. Bil je izvoljen v državni zbor, dobil dobro plačano službo in ima zdaj možnost, da zaradi visoke poslanske plače poravna dolg do delavcev, kar je tudi obljubil.

Na pomoč pri poravnavi dolga mu je priskočil še predsednik parlamenta Stevanović. In glej ga, zlomka, za nekatere sindikaliste je prav to sedaj največji problem. Namesto da bi rekli »končno bo dolg poplačan«, se je začel medijski stampedo. Najbolj glasni so prav tisti, ki so ob aferah družine Janković tiho gledali stran, čeprav so podjetja iz tega kroga upnikom pustila desetine milijonov neporavnanih obveznosti. Tam ni bilo protestov, ni bilo ogorčenih izjav, ni bilo dramatičnih »tiskovk«. Na levi politični sceni je vladala tišina.”

Vir: Slovenske novice