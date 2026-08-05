Podpornik Levice Lukič prepričan, da smrt podizvajalca iz Stožic in odpisanih 29 milijonov za Jankoviće ni težava – največja težava Slovenije je podjetje Progros!?

Piše: Celjski glasnik

Ob zadnjih aktivističnih potezah tako Gorana Lukiča kot Luke Mesca, bi se lahko vprašali kje sta bila oba aktivista, ko je pocizvajalec iz Stožic naredil samomor ali ko so ljubljanskemu županu odpisali 29 milijonov evrov.

Takrat ju ni skrbel odnos Zorana Jankovića tako do podizvajalcev kot tudi državljanov, ki so ves ta dolg morali poravnati.

Lukić: Delavci se borijo za svoj denar, Mijič, Snežič in Kokotova pa se jim smejijo https://t.co/ZetOeFHNGw Prvič, laž je, da se omenjeni smejijo delavcem.

Drugič, kdaj se je dosmrtni sindikalist, ki bogato živi od delavskih žuljev, enako zavzel npr. za onega, ki se je zaradi… — vinko vasle novinar (@vinkovasle1) July 29, 2026

Oba akterja pa sta danes prepričana, da je največja težava Slovenije podjetje Progros, ki ga je vodil Boris Mijić, poslanec Resni.ce. Vendar vse to tudi ni bila težava, ko je omenjena stranka bila še v igri, da podpre Svobodo in Roberta Goloba pri sestavi nove vlade. Danes, ko temu ni tako pa sta oba prepričana, da gre tukaj za največjo težavo Slovenije in je vse člane stranke potrebno “pribiti” na sramotilni pranger.

“Lukić: Delavci se tepejo za denar, Mijič, Snežič in Kokotova pa se jim smejijo. Prvič, laž je, da se prej omenjeni smejijo delavcem. Drugič, kdaj se je vseživljenjski sindikalist, ki bogato živi od delavskih žuljev, kdaj enakovredno zavzel, na primer, za tistega, ki se je obesil zaradi Jankovićevih poslov? Ali za vse tiste, ki jih je nori Mesec spravil v bankrot?” Tako se je na aktivizem Gorana Lukiča odzval Vinko Vasle in pokazal, da se delavske pravice izkoriščajo za politično propagando.