Dr. Matej Lahovnik: “Genialci” so na polno falili z izračuni za cel javni sektor

Dr. Matej Lahovnik, ekonomist:

Vlada se ni zakalkulirala s plačami “le” v zdravstvu, ampak v celotnem javnem sektorju, če bi se “le” v zdravstvu bi bila luknja v blagajni ZZZS manjša, saj so tudi prilivi zaradi višjih prispevkov višji, ampak “genialci” so na polno falili z izračuni za cel javni sektor.

Odziv na omrežju X glede sledeče izjave ZZZS o razlogih za podcenjene učinke plačne reforme: “Izkazalo se je, da so bili učinki računani do ravni zakona o sistemu plač v javnem sektorju, medtem ko učinki kolektivnih pogodb, torej za zdravnike, zobozdravnike, zdravstveno nego, niso bili vključeni.”