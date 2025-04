Dr. Klemen Jaklič: O Sloveniji kot demokratični pravni državi govorimo le laično, tako malo po kavarniško, ustavnopravno pa to ne drži

Ddr. Klemen Jaklič, ustavni sodnik:

“Pluralnost je ena od nujnih sestavin svobodne demokratične družbe. Brez pluralnosti ni svobode na nobenem področju, ne samo pri volitvah. Tudi te esence ustavnega prava se trenutna sestava Ustavnega sodišča ne zaveda dovolj. Naloga prihodnjih sestav je, da jo začno z vso resnostjo uveljavljati. Do takrat pa je po uveljavljenih načelih ustavnega prava nemogoče govoriti o Sloveniji kot resnično delujoči demokraciji in pravni državi. Brez pluralnosti, ki bi bila vgrajena v vse ključne vzvode oblikovanja in uresničevanja oblasti, lahko o Sloveniji kot demokratični pravni državi govorimo le laično, tako malo po kavarniško, ustavnopravno pa to ne drži.”

Vir: Družina