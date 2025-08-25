9.6 C
Dr. Katarina Kompan Erzar: Travme, ki jih pušča nasilje, nepopravljivo zarežejo v zgodbi

Izjava dneva
Dr. Katarina Kompan Erzar (foto: X / SCNR)

Dr. Katarina Kompan Erzar, profesorica:

“Nasilje je vedno osebno, konkretno. Storjeno konkretni osebi. Konkretni družini. In ima konkretne posledice, ki jih ni mogoče zanikati, prikriti, relativizirati ali celo opravičevati. Zato je prehitro iskanje razrešitve zavajajoče in neuspešno. Travme, ki jih pušča nasilje, nepopravljivo zarežejo v zgodbi. Za vedno jo zaznamujejo globoko čustveno, miselno in duhovno preoblikovanje na osebni, medosebni in medgeneracijski ravni rasti je dolga in kompleksna, vendar bogata, osvobajajoča in navdihujoča. Prinaša olajšanje, ponos in globoko osvobojenost, ki presega vsakršne zunanje privilegije in priznanja.”

Vir: SCNR / X

