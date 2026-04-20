Zakaj Levico skrbi morebitna preiskovalna komisija o financiranju nevladnih organizacij?

Piše: Celjski glasnik

Povsem oguljena fraza stranke Levica je tudi, da oni v vsem svojem obstoju niso imeli nobene afere in po njihovem gre za najbolj pošteno stranko v Sloveniji.

Vendar je res zanimivo, da kako hitro so na okopih, so se govori o morebitni novi vladi, ki bi lahko opravila določena dejanja, ki bi pojasnila določene afere, ki smo jim bili priča v preteklost.

Hm. Če je financiranje vaših “NVO” res tako pregledno in super – čemu potem ta strah pred parlamentarnim nadzorom? https://t.co/UZSp36jQeI — Janez Janša (@JJansaSDS) April 14, 2026

V zadnjem času je izredno zanimivo dogajanje okoli pobude predvsem SDS in NSi, ki želita uvesti parlamentarno preiskovalno komisijo, ki bi preiskovala financiranje nevladnih organizacij. In kaj je najbolj zanimivo? Da so se ravno v Levici prvi oglasili in pričeli s polimiziranjem takšne odločitve. V stranki jih moti, da bi se preiskovalna komisija ukvarjala s pregledom državnega financiranja nevladnih organizacij, hkrati pa poslušamo kako transparentno naj bi ravno Golobova vlada financirala nevladne organizacije.

V nadaljevanju seveda v Levici nadaljujejo s svojo retoriko in navajajo, da jih to ne preseneča, saj naj bi po njihovem ravno ti dve stranki gradili politično kariero z napadi na civilno družbo. Vendar se je potrebno zavedati, kar se v Levici kot kaže ne, da nevladniki, ki služijo kot podaljšana roka politike ni civilna družba. Hm. “Če je financiranje vaših “nevladnih organizacij” res tako pregledno in odlično – zakaj potem strah pred parlamentarnim nadzorom?” Tako pa opozarja predsednik SDS Janez Janša.