Marte Kos ni nič sram udbovske preteklosti – prav nasprotno

Piše: G. B.

Kot kaže, evropska komisarka za širitev Marta Kos nima težav z udbovsko preteklostjo. Očitno je ponosna na to. Meni, da je zelo primerna za svojo funkcijo.

Evropska komisarka za širitev Marta Kos je danes v Evropskem parlamentu v odzivu na očitke, da je na parlamentarnem zaslišanju leta 2024 lagala glede svojega domnevnega sodelovanja z nekdanjo jugoslovansko tajno službo, dejala, da je še vedno primerna za opravljanja funkcije.

“Da, sem zelo primerna za delo, ki ga opravljam,” je komisarka odgovorila na vprašanje latvijskega evroposlanca Rihardsa Kolsa iz skupine Evropskih konservativcev in reformistov (ECR), ali je glede na to, da je na zaslišanju novembra 2024 “lagala o svoji preteklosti”, še primerna za opravljanje funkcije. Na seji parlamentarnega odbora za zunanje zadeve (Afet) je poudarila, da je njeno imenovanje za komisarko potrdil Evropski parlament, da dosega rezultate in da močno verjame v projekt EU.

Kols je v vprašanju omenil marca predstavljeno knjigo Igorja Omerze z naslovom Komisarka. V njej avtor med drugim navaja, da je Kos z jugoslovansko tajno policijo Udba oziroma Službo državne varnosti (SDV) na prehodu iz 80. v 90. leta prejšnjega stoletja sprva sodelovala kot vir pod imenom Tara, po zaposlitvi na Radiu Deutsche Welle v Kölnu v tedanji Zvezni republiki Nemčiji pa so jo “preregistrirali” v sodelavko Blanko. V knjigi je objavil tudi več dokumentov, ki naj bi to dokazovali.

Več evroposlancev iz političnih skupin socialistov in demokratov (S&D), liberalcev (Renew) in Zelenih je medtem na seji, ki je bila namenjena razpravi o stanju v širitvenem procesu, izreklo podporo delu komisarke.

Nekdanja novinarka in slovenska diplomatka Kos se je z očitki o sodelovanju z Udbo soočala že v času pred imenovanjem za komisarko za širitev, a je na zaslišanju na odboru Afet novembra 2024 zanikala sodelovanje. Priznala je sicer, da se je njeno ime pojavilo na seznamu obveščevalcev tako kot pri številnih članih vlade, poslancih Evropskega parlamenta in tisočih ljudi, ne da bi natančneje vedela, kaj to pomeni.

Na Evropski komisiji so v začetku marca v odzivu na objavo knjige Igorja Omerze poudarili, da je komisarka Kos prestala obsežno in podrobno preverjanje, preden se je pridružila komisiji.