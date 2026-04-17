Dr. Matej Kovač: In sedaj nekateri pričakujejo, da bodo isti ljudje z Golobom na čelu dosegli preobrat

Matej Kovač, komentator, ekonomist:

“Golobova vlada je delovala v napačno smer. Povišanje davkov, višji stroški dela, vedno nove birokratske ovire in neprestano spreminjanje pravil so ustvarili okolje, v katerem se podjetnost ne počuti dobrodošlo. V primerjavi s trenutnimi globalnimi razmerami je Golobova vlada delovala v razmeroma ugodnem mednarodnem okolju, vsa zmeda in nazadovanje so rezultat delovanja te vlade.

In sedaj nekateri pričakujejo, da bodo isti ljudje z Golobom na čelu, okrepljeni s prebeglimi opozicijskimi poslanci, dosegli preobrat. Nemogoče! Podporniki na volitvah poražene vladne koalicije imajo zato rezervno zgodbo. Da so nižji davki nemogoči. Da je vsak poskus drugačne politike že vnaprej obsojen. Vprašanje »Kje boste pa vzeli?« postane priročen izgovor za to, da se nič ne spremeni.”

Vir: Družina