(IZJAVA DNEVA) Vid Mlakar: “Pot do desne vlade je sedaj povsem odprta. Zato apel vsem akterjem, naj jo čim prej sestavijo”

Vid Mlakar, raziskovalec na Medicinski fakulteti v Ženevi:

“Dokončen odhod Logarjevih Demokratov iz pogajanj s Svobodo je razbilinil sanje o levi koaliciji. V to je itak verjel samo še Golob in ozek krog ljudi okoli njega. Hkrati se je pokazal popoln dilentatizem/amaterstvo Slobode pri teh pogajanjih. Svoboda nikoli ni imela nobenega programa. Ne pred in ne po volitvah. Njihov edini program je bil oblast oziroma vlada. Nič drugega. Nobene vsebine. Ves prejšnji mandat jim je program zagotavljala najmanjša in najradikalnejša koalicijska partnerica Levica. Vrhunec norosti pa so predstavljale metode, s katerimi je Sloboda prepričevala potencialne koalicijske partnerje za vstop v vlado in ki so vrhunec dosegle s prostodušnim priznanjem, da se bodo za 46 glasov pogovarjali direktno s poslanci Demokratov in to mimo šefa stranke. Povsem noro! Karkoli: pot do desne vlade je sedaj povsem odprta. Zato apel vsem akterjem naj jo čim prej sestavijo.”

Vir: X