Hervis se umika iz Slovenije

Piše: C. R.

Novi lastnik hčerinskih družb avstrijskega športnega trgovca Hervis v Sloveniji, na Hrvaškem in v Nemčiji se je po pregledu poslovanja odločil te družbe postopno zapreti, so sporočili iz Hervisa v Sloveniji. Tu deluje 21 trgovin Hervis z okoli 250 zaposlenimi.

Družba Quantum Investment Holding, ki je januarja prevzela lastništvo avstrijske verige Hervis, je danes sporočila, da se bo osredotočila na avstrijski trg in da je hčerinske družbe v Sloveniji, na Hrvaškem in v Nemčiji prodala novemu lastniku, ki da je prevzel tudi operativno vodenje teh družb.

Kdo je novi lastnik, niso razkrili.

Že minuli teden so imeli po poročanju spletnih portalov Mariborinfo in Žurnal24 nekateri zaposleni v Hervisovih trgovinah v Sloveniji informacije, da bo Hervis konec julija zaprl vse poslovalnice v Sloveniji.