Dr. Jože Dežman: Zaradi tega je dr. Danilo Türk v drugo izgubil na volitvah

Dr. Jože Dežman, zgodovinar, predsednik vladne komisije za grobišča:

“Karl Peter Schwarz je v dnevniku Frankfurter Allgemeine o »strašni skrivnosti partizanov« poudaril, da so v jašku sv. Barbare neke vrste Pompeji totalitarne groze – niso posledica naravne katastrofe, ampak posledica načrtnega zločina. Minister dr. Ivan Svetlik je storil vse, da bi preprečil nadaljnje raziskave in zaprl rov. Ni mu uspelo.

Predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk je 8. marca 2009 v Trbovljah izjavil, da je tam zaradi dneva žena, prvorazredne teme, in da o drugorazredni temi, torej vojnem zločinu in zločinu proti človečnosti v rovu sv. Barbare, ne bo govoril. Po njegovem naj bi bilo odkritje politična manipulacija. Kaj pa je bil potem zločin in skrivanje zločina?

Dr. Danilo Türk je verjetno tudi zaradi tega izgubil naslednje predsedniške volitve.”

Vir: Spletni časopis