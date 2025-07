Dr. Jelena Juvan: Doslej še nobena članica ni zapustila zveze Nato

Dr. Jelena Juvan, profesorica in predstojnica na oddelku za obramboslovje na FDV:

»V celotni zgodovini zavezništva niti ena država članica do sedaj ni izstopila iz zveze Nato. Vsekakor pa upoštevajoč tudi dejstvo, da sta v zadnjih treh letih od začetka ruske vojaške agresije na Ukrajino dve veliki in močni evropski državi, ki sta bili tradicionalno nevtralni, torej Švedska in Finska vstopili v zvezo Nato, bi bila ta naša odločitev /o morebitnem izstopu Slovenije/ tudi s tega vidika presenetljiva.«

Vir: Radio Ognjišče