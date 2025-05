Dr. Janez Juhant: Hočemo pravično, urejeno in spravljeno Slovenijo

Dr. Janez Juhant, teolog, profesor:

“Nemški komentator je ob težavah kanclerskega kandidata Friderika Merza poudaril, da je njegova naloga, da čimprej odločno potegne ustrezne politične poteze, ki bodo nagovorile nad dosedanjim delovanjem politike razočarane volivce, sicer bodo uspevali skrajneži. Levičarski pri nas z lažjo in nedelom potapljajo državo in spremembe bodo zahtevne. Predsednica države in premier sta pokojnemu papežu očitno s figo v žepu obljubljala pokop žrtev, ki so pristale v kleti kostnice v Škofji Loki. Nedeljski referendum bo test ne le, da smo proti privilegijem pač pa, da hočemo urejeno, pravično in spravljeno Slovenijo.”

Vir: Radio Ognjišče