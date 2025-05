Dr. Janez Juhant: Fotografirali bi se s papežem, po drugi strani pa preprečevali dostojen pokop

Dr. Janez Juhant, profesor, publicist in teolog:

“Včasih je ta dvoličnost, želja, srečati se s papežem, težko razumljiva, na drugi strani pa se žrtve povojnih pobojev iz Macesnove gorice ne pokopljejo dostojno, samo prenesli so jih v neko drugo skladišče, spet v vrečah. Bil sem tam, pa vem, kakšno je to mesto. To ni dosti drugače, čeprav je mesto uradno določeno kot kostnica, ampak ti pokojni so tam ravno tako v vrečah in niso dostojno pokopani. Ta dvojnost meril res moti, na drugi strani pa se mirno fotografirajo s papežem. Daleč smo še od tega, da bi politiki presegli ideologijo.”

Vir: Domovina