Dr. Janez Juhant: Če pravni in represivni sistemi služijo le vladajočim za izvajanje oblasti nad drugimi in drugačnimi, je v tej državi nekaj hudo narobe

Dr. Janez Juhant, predsednik društva Združeni ob Lipi sprave:

»Da demokratična Slovenija pade tako globoko, ne smemo in ne bomo dopustili, zato kličemo k dialogu in obsojamo vsako izključevanje, diskriminacijo ljudi, tudi prizadetih v bivšem režimu. Svojevoljnost vladajočih, ki izključuje, zadene vsakega in vsi smo ogroženi.

Kot so poudarili na shodu v Novem mestu, postajamo vsi žrtve. Odgovorni se morajo lotiti težav z Romi, preprečiti nasilje, saj neodgovornost in izključevalno obnašanje vladajočih pušča težke posledice za vse ter ustvarja vedno nove žrtve. Če se ne držijo zakonov, če ne delujejo mediji in se izvaja nasilje nad gospodarstvom, če pravni in represivni sistemi služijo le vladajočim za izvajanje oblasti nad drugimi in drugačnimi, je v tej državi nekaj hudo narobe. Nepokopani domobranci in Romi, njihovi sorodniki in vsa demokratična Slovenija je žrtev neodgovorne politike te oblasti. Država Slovenija pa bi morala biti mati in domovina vseh, ne pa zgolj plen neodgovornih oblastnikov.«

Vir: Družina