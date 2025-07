Dr. Ernest Petrič: Vlada se glede članstva v zavezništvu obnaša zelo neresno

Dr. Ernest Petrič, upokojeni diplomat, pravnik in profesor:

“Referendum, zlasti o taki zadevi kot je članstvo v nekem zavezništvu, v nekem, rekel bom nesorazmernem zavezništvu, bom takoj povedal kaj s tem mislim, je zelo resna stvar in malce me moti to tako rekoč odločanje od danes na jutri, na hitrico sem in tja. To ni dobro. Neko zavezništvo in Nato je zavezništvo, ki ima pomembno vlogo v zgodovini našega kontinenta, pa tudi širše, naše države in tudi našega naroda. O tem takole na hitrico z levo roko, to ponavadi ni dobro. Rekel sem nesorazmerno zavezništvo. Glejte, če smo iskreni, mi Natu kakšne posebne vojaške moči, podpore, ne vem česa, ne dajemo. Oni naj bi nas varovali tudi v primeru nuklearnega konflikta. Napad na katerokoli državo članico NATA, tudi Slovenijo, je jasno in glasno po členu 5. Washingtonske pogodbe, napad na vse. Dolžni so nas braniti do konca. Mi pa, če gledam naše oboroževalne zgodbe, recimo dve bataljonski skupini smo obljubili že pred davnimi leti, ko sem še jaz hodil v Bruselj zagovarjati na NATO, membership action plan, to je bilo pred najmanj 20, 25 leti, ne vidim teh dveh bataljonskih skupin nikjer, itd…”

Vir: Planet TV