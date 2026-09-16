Globoka država hoče spodkopati šolske reforme, Slavko Gaber grozi zaposlenim na ministrstvu

Piše: A. S.

Napovedane reforme ministra dr. Boruta Rončevića močno pretresajo levičarsko globoko državo in njene strukture.

Na Ministrstvu za izobraževanje naj bi prihajalo do velikih pritiskov in tihih poskusov spodkopavanja sprememb. Kot je na družbenih omrežjih opozoril sam minister, naj bi se zaposlenim na ministrstvu grozilo in zahtevalo, da ustavijo obsežen program reform.

Minister Rončević je na družbenih omrežjih zapisal, da je “napoved celovite in nujno potrebne šolske reforme očitno močno pretresla pedagoški establišment” in dodal, da je v tej luči “burna strokovna in javna razprava je legitimna in pričakovana”. Vendar pa nasprotovanja reformam, kot opozarja, presegajo meje razprave in mejijo na nesprejemljiva in morda celo nezakonita dejanja. Kot opozarja minister, naj bi Slavko Gaber, bivši minister in “praoče devetletke” od zaposlenih na ministrstvu zahteval, da ustavijo reformo za vsako ceno: “Ni pa sprejemljivo, da praoče devetletke nekdanji minister Slavko Gaber kliče zaposlene na ministrstvu in od njih zahteva, naj ustavijo reformo. Še bolj zaskrbljujoče je, da so nekateri zaradi sodelovanja pri reformi deležni namigov in groženj, da bodo po koncu mandata ostali brez službe”, izpostavlja Rončević.

Kot pravi, ne gre več za strokovno razpravo, ampak za izvrševanje pritiskov na tiste, ki opravljajo svoje delo. Obenem obljublja, da bo kot minister “zaščitil njihovo strokovno integriteto in pravico, da svoje delo opravljajo brez strahu pred posledicami.” Ob tem je Rončević odločen: “Reforma bo. Argumente bomo poslušali, kritike obravnavali, pritiskom pa ne bomo popuščali.”

Poleg zapisa je Rončević objavil tudi posnetek zaslona anonimnega pogovora domnevno osebe, ki zaposlena na njegovem ministrstvu. Kot je razvidno iz pogovora, dr. Gaber kliče zaposlene in jim ukazuje, da ustavijo “to norijo od reforme”. Enako zaskrbljujoče je tudi to, da anonimna oseba trdi kako ni edina, ki je prejela takšen klic, obenem pa ji levičarski krti grozijo, da bo izgubila službo: “Hkrati je prišlo do kar nekaj opazk s strani sodelavcev, da bodo poskrbeli, da bom ostala brez službe do konca mandata”.

Minister Rončević je sicer napovedal obsežno reformo slovenskega šolskega sistema, med ključnimi spremembami pa je tudi prehod z devetletke nazaj na osemletno osnovno šolo.